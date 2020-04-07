ما اهداف واشنطن من الدعوة لحوار استراتيجي مع العراق؟

2020/04/07 | 13:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد الساحة العراقية صراع إرادات على انهاء التواجد الأميركي وسبل اخراجه من البلاد وانهاء ازمة العملية السياسية بتوافق القوى السياسية الوطنية....

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