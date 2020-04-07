الجبوري: بارزاني وعد بعودة النازحين الى مخمور وزمار لكنه لم ينفذ

2020/04/07 | 13:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوىكشف محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الثلاثاء، عن تلقيه وعوداً من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بشأن عودة سكان بلدات مخمور وزمار لكنه لم ينفذ.وقال الجبوري، إنه “تلقى وعوداً من مسعود بارزاني بشأن عودة سكان بلدات مخمور وزمار، وحدد سقفاً زمنياً، لكن هذا السقف انتهى ولم يحدث شيء”.وأضاف، أنه “مع ذلك نحن […]

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