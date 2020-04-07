مصرف الرافدين لـ”العهد نيوز”: اصبح بامكان الموظفين الحصول على السلف عبر هواتفهم من “المنازل”

2020/04/07 | 13:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم المكتب الاعلامي لكصرف الرافدين وسام محمد، عن التفاصيل الكاملة للمنصة الالكترونية التي اطلقها المصرف من اجل حصول الموظفين على السلف من خلالها.وقال محمد في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الثلاثاء، ان “التقديم كان التقديم عن طريق الفروع لكن في ظل الاوضاع الراهنة وحظر التجوال بسبب تفشي فيروس كورونا فان المصرف اطلق منصة […]

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