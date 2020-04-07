2020/04/07 | 13:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشف قيادي بارز في ائتلاف دولة القانون ، ان رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي فشل باقناع القادة على عقد جلسة لمجلس النواب لتمرير كابينته المزعومة.وقال القيادي الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ “العهد نيوز”، اليوم الثلاثاء، ان “الكتل السياسية اعلنت رفضها للزرفي، وهي عازمة على عدم تمريره من مجلس النواب، مشيرا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي بدولة القانون لـ “العهد نيوز” : الزرفي فشل باقناع القادة على عقد جلسة لمجلس النواب لتمرير كابينته المزعومة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي بدولة القانون لـ “العهد نيوز” : الزرفي فشل باقناع القادة على عقد جلسة لمجلس النواب لتمرير كابينته المزعومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).