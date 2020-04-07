طائرة الشحن العراقية تحط في الصين لتحميل معدات ومستلزمات لمكافحة وباء كورونا

2020/04/07 | 13:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، وصول طائرة الشحن العسكرية التابعة لها إلى الصين لتحميل معدات ومستلزمات لمكافحة وباء كورونا.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى، “وصلت فجر اليوم، طائرة (c130) التابعة الى قيادة القوة الجوية العراقية الى جمهورية الصين الشعبية لتحميل معدات ومستلزمات طبية ووقائية لمكافحة جائحة فايروس كورونا، للحد من انتشار هذا الفايروس

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