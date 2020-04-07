اللواء التاسع بالحشد يفتتح ورشة لإنتاج الكمامات

2020/04/07 | 13:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفتتح اللواء التاسع بالحشد الشعبي،امس الاثنين، ورشة خاصة بإنتاج الكمامات لسد النقص الحاصل فيها.الورشة افتتحت في معسكر الإمام الحسين عليه السلام حيث بدأت عملية إنتاج الكمامات لتوزيعها على المقاتلين ومن يحتاجها مجانا.

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