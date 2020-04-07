كورونا إيران.. 133 وفاة وأكثر من ألفي إصابة جديدة بينها لنواب

2020/04/07 | 13:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 133 وفاة و2089 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في آخر 24 ساعة.وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، إلى "ارتفاع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 3872"، وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 62589".في المقابل، تماثل 72039 شخصا للشفاء، فيما يوجد 3987 في حالة صحية حرجة جراء الفيروس.وأفادت وزارة الصحة الإيرانية بأنها أجرت حتى الآن أكثر من 211 ألف اختبار لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا.وعلى صعيد متصل، أعلن عضو في البرلمان الإيراني، يوم الثلاثاء، عن 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين نواب البرلمان، بعد إجرائهم الفحوصات اللازمة.وقال أكبر رنجبر زادة: عضو لجنة رئاسة البرلمان، إن "نوابا أجروا فحوصات كورونا خلال اليومين الماضيين وثبتت إصابة 11 منهم بالفيروس".من جهته قال محمد رضا تابش عضو مدينة أردكان في البرلمان: "قدمنا مشروع قانون لتعطيل البلاد لشهر كامل لأن عدد النواب الذين يحتمل إصابتهم بفيروس كورونا قد يصل إلى خمسين وبعد ذلك لن نتمكن من عقد اجتماعات البرلمان".وبحسب وكالة "إيسنا" الإيرانية، أجرى 270 نائبا و موظفا في البرلمان فحوصات فيروس كورونا.رفض البرلمان الإيراني مشروع قانون ينص على تعطيل البلاد لمدة شهر، وفرض حجر صحي كامل للحد من انتشار فيروس كورونا.وصوت النواب عن طريق القيام والجلوس بالأكثرية ضد القانون، الذي كان قد وقع عليه 16 نائبا من أصل 290.وقال مسعود بزشكيان نائب رئيس البرلمان الذي ترأس الاجتماع، إنه ما كان ينبغي لرئاسة البرلمان تسلم مشروع القانون والتصويت عليه لأنه ينبغي للحكومة تقديم لائحة إلى البرلمان تضم آليات مقترحة لتعطيل البلاد.وعقد البرلمان الإيراني صباح اليوم أول اجتماعاته منذ تفشي فيروس كورونا في إيران، وأظهرت صور أن النواب لم يراعوا الفواصل المطلوبة بينهم للحد من انتشار الفيروس.

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