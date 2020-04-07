نيجيرفان بارزاني يهاتف محافظ السليمانية ويؤكد دعمه لإجراءاتها

2020/04/07 | 13:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اجرى رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء مكالمة هاتفية مع محافظ السليمانية هفال ابوبكر.

وذكر المحافظ في منشور له اليوم ان بارزاني عبر خلال المكالمة الهاتفية عن الشكر والعرفان والدعم لمحافظة السليمانية و لوحداتها الادارية ولقوى الامن الداخي والاسايش والبيشمركة ومديريات الصحة العامة والمؤسسات والدوائر الخدمية العاملة فيها.

وكان رئيس الاقليم قد شكر يوم الاثنين السكان في الاقليم على التزامهم بالتعليمات والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال بارزاني في رسالة نشرها امس على صفحات التواصل الاجتماعي "شكراً لكم أيها المواطنون والمقيمون في إقليم كوردستان على بقائكم في المنزل لوقف انتشار الفيروس التاجي".

وشكر ايضا الفرق الطبية وقوات البيشمركة والاجهزة التي تطبق القانون ووسائل الإعلام "الذين يعملون بلا كلل لإنقاذ الأرواح"، قائلا "انا فخور بكم".

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