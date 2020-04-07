المشتقات النفطية في كربلاء: الخزين الاحتياطي في المحافظة تجاوز الـ 12 مليون لتر

2020/04/07 | 13:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداكدت شركة توزيع المشتقات النفطية في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الثلاثاء، ان الخزين الاحتياطي في المحافظة يتجاوز 12 مليون لتر.وقال مدير الشركة حسين الخرسان، إن “محافظة كربلاء بعيدة ان أي أزمة تخص المشتقات النفطية فبالاضافة الى استمرار استلام الوارد اليومي بشكل منتظم لدينا خزين احتياطي يكفي لعشرين يوما يتمثل ب7 مليون لتر من […]

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