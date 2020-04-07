2020/04/07 | 13:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت دائرة صحة اربيل ، اليوم الثلاثاء، عزل 13 منطقة بعد تسجيل 70 إصابة بكورونا بسبب مجلس عزاء.وقال مدير الصحة، دلوفان محمد، في مؤتمر صحفي، عقده اليوم، ان “اربيل سجلت ومنذ تفشي الفيروس في اقليم كردستان 138 اصابة اكتسبت 20 حالة من بينها الشفاء التام فيما لايزال 118 حالة تتلقى العلاج في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تداعيات مجلس العزاء في أربيل تتفاقم.. عزل 13 منطقة وارتفاع أعداد الإصابات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تداعيات مجلس العزاء في أربيل تتفاقم.. عزل 13 منطقة وارتفاع أعداد الإصابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).