الكمارك: ضبط ادوية بشرية مخالفة و 4 سيارات دون الموديل المسموح بأستيراده في كمرك ام قصر الشمالي

2020/04/07 | 13:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الثلاثاء عن تمكن السلطة الكمركية في كمرك ام قصر الشمالي و بالتعاون مع الجهات الساندة العاملة في الميناء من ضبط حاويتين براد تحتوي على ادوية بشرية متجاوزة مدة الصلاحية .وحاوية تحتوي على (٤) سيارات دون الموديل المسموح بأستيراده في مخالفة لضوابط وتعليمات الاستيراد .وبينت الهيئة انها من الحاويات

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