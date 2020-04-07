موظفو مستشفى الجملة العصبية يطلقون حملة “لا لكسر الحظر”

2020/04/07 | 13:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق موظفو مستشفى جراحة الجملة العصبية حملة “لا لكسر الحظر” حفاظا على صحة المواطنين للحفاظ على حصر الوباء وضمان عدم تفشيه.وقال مدير مستشفى الجملة العصبية الدكتور وليد خالد الحيالي ان “الحملة جاءت ردا على المروجين لكسر الحظر وغير مدركين لخطر الوباء وانتشاره عالميا”.واضاف ان “كوادر وزارة الصحة بذلت جهود كبيرة في مواجهة فيروس كورونا […]

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