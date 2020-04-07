ايران تعلن احتمالية تعليق ايفاد الحجاج هذا العام الى الديار المقدسة

2020/04/07 | 13:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية، علي رضا رشيديان، انه من المحتمل تعليق ايفاد قوافل الحج الايرانية الى الديار المقدسة هذا العام بسبب استمرار وباء كورونا.وقال رشيديان، نأمل في الحد من وباء فيروس كوفيد 19 مع بداية موسم الصيف ، ولكن في نفس الوقت أعددنا أنفسنا لظروف وسيناريوهات مختلفة.واوضح انه استنادا الى مذكرة التفاهم الموقعة […]

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