2020/04/07 | 13:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إطلاق توزيع قطع الاراضي لمنتسبي الداخلية والصحة في ذي قار تقديرا لموقفهم في مواجهة كورونا (وثيقة) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/07 | 13:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق توزيع قطع الاراضي لمنتسبي الداخلية والصحة في ذي قار تقديرا لموقفهم في مواجهة كورونا (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق توزيع قطع الاراضي لمنتسبي الداخلية والصحة في ذي قار تقديرا لموقفهم في مواجهة كورونا (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).