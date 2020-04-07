روسيا تؤكد مشاركتها في اجتماع أوبك+ في 9 نيسان

2020/04/07 | 13:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أبلغت متحدثة باسم وزارة الطاقة الروسية رويترز أن روسيا أكدت يوم الثلاثاء مشاركتها في اجتماع أوبك+ المقرر له يوم التاسع من ابريل نيسان.

وبحسب مصادر في أوبك، فإن الاجتماع، الذي سينعقد عن بعد كإجراء احترازي في مواجهة فيروس كورونا، كان مقررا له السادس من ابريل نيسان لكن تقرر تأجيله ”لإعطاء مزيد من الوقت للمفاوضات“.

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