احمد جمعة - ثقافة الأفيال الضالة؟ رؤية ضد تيار المقاطعة!

2020/04/07 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #احمد_جمعة رؤية ضد تيار المقاطعة!سؤال مبدأي...هل عالمنا العربي هشْ بهذه الدرجة بحيث يتداعى بمجرد قراءة رواية يهودية أو نشرها أو توزيها؟ السنا نتبجح بمئات السنين من الحضارة العربية؟ أين هي؟ لماذا لا تشكل حصانة لنا؟ أم أننا أمة من زجاج هشة...قابلة للتكسير.الثقافة نبضٌ، وعيٌ، جسر بين الشعوب، تلملم الجراح وتضيق الخلاف وتتسلل بين ثقوب الكراهية لتمحو بقدر المستطاع تلك النتوءات التي خلفتها موروثات قديم......

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