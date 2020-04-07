نعيم إيليا - الواجب الوجود بغيره

2020/04/07 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نعيم_إيليا في البدء كان البحثُ عن حقيقةِ الوجود، عن حقيقة الكون، عن أصله، عن مادته الأولى من حيث إنه شيء موجود مدرك بالحواس.لقد كان البحث – ولمَّا يزل - عن أصله الماديّ، ممَّ يتكوَّن؟ شُغلَ الإنسان الشاغل، حتى ليصدق كلَّ الصدق رأيُ من يرى أن البحث عنه كان على مدى الأعصار مقدَّماً على سائر موضوعات البحث لديه؛ وما ذلك إلا لأنَّ عقل الإنسان، على وجه التعميم، مطبوعٌ على تقصِّي حقائق الأشياء بشغف وفضول، ولا سيما......

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