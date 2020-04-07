2020/04/07 | 13:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أعلن ديوان الوقف السني، الثلاثاء (7 نيسان 2020) إطلاق تكبيرات موحدة مساء هذا اليوم الثلاثاء في جمي...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الوقف السني: تكبيرات متزامنة في جوامع العراق اليوم تضامناً مع ضحايا كورونا ‏) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الوقف السني: تكبيرات متزامنة في جوامع العراق اليوم تضامناً مع ضحايا كورونا ‏) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).