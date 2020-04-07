أربيل تعزل 13 منطقة بعد تسجيلها 70 إصابة بكورونا بسبب مجلس عزاء

2020/04/07 | 13:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت دائرة صحة اربيل ، الثلاثاء (7 نيسان 2020)، عزل 13 منطقة بعد تسجيل 70 إصابة بكورونا بسبب مجلس عزاء تسبب بتفشي الفيروس في المحافظة.

وقال مدير الصحة، دلوفان محمد، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "أربيل سجلت ومنذ تفشي الفيروس في إقليم كردستان 138 إصابة اكتسبت 20 حالة من بينها الشفاء التام فيما لا تزال 118 حالة تتلقى العلاج في المستشفيات".

وأشار إلى أنه "خلية الأزمة أكدت على ضرورة ملازمة المواطنين منازلهم، غير أن بعضهم لم يستجب وقاموا بإجراء مراسيم للعزاء"، لافتا الى ان "أربيل حاليا لديها أربعة مستشفيات لاستقبال المصابين بالفيروس".

وعبر محمد عن اسفه لـ "نشر بعض الاشخاص وعبر مواقع التواصل الاجتماعي انباء زعموا فيها أن الخدمات الصحية لمواجهة كورونا ليست بالمستوى والمطلوب"، قائلا: "أجرينا زيارة أمس واطلعنا على سير الخدمات والاجراءات الصحية المتخذة وهي خلاف تلك الانباء".

ونبه إلى أن "أربيل ومنذ تفشي الفيروس فرضت الحجر على 3095 مشتبها بإصابته بكورونا، غادر أغلبهم إلى المنازل ولم يتبقَ سوى 879 في الحجر".

واكد "حجر منطقة كاريزان التي اقيم فيها مجلس العزاء"، مشيرا الى "تسجيل ما لا يقل عن 70 اصابة بالفيروس بسبب المشاركة بالعزاء مع حجر مناطق المشاركين المصابين".

ولفت الى "عزل 13 منطقة في عموم محافظة اربيل من قبل القوات الامنية وبعد اخذ العينات ومعرفة النتائج حينها سنقرر فرض الحجر عليها من عدمه".

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