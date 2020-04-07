حصيلة وفيات الصين تسجل صفراً للمرة الأولى منذ بدء ظهور كورونا

2020/04/07 | 13:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الجهات الصحية في الصين، ان حصيلة اليوم الثلاثاء كانت خالية من اية حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت لجنة الصحة الوطنية إلى عدم تسجيل اية وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في عموم البلاد للمرة الأولى منذ بدء ظهور المرض في كانون الأول من العام الماضي، إضافة إلى عدم تسجيل اية إصابة جديدة في مقاطعة هوبي كانت تعتبر بؤرة للعدوى، مبينة ان جميع الحالات الاثنتين والثلاثين المسجلة منذ الأمس كانت وافدين من خارج البلاد.

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