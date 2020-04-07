خامنئي يوافق على سحب مليار دولار من صندوق التنمية الوطنية لمواجهة كورونا

2020/04/07 | 13:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق المرشد الايراني علي خامنئي، على سحب مليار يورو من صندوق التنمية الوطنية لمواجهة فيروس كورونا وإدارة تبعاته في البلاد.

وأفادت وكالة تسنيم بأن مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني بعث برسالة الى رئيس منظمة التخطيط والميزانية محمد باقر نوبخت، أبلغه فيها بموافقة خامنئي على سحب مليار يورو من صندوق التنمية الوطنية لمكافحة جائحة كورونا في البلاد.

وهمش روحاني في كتابه الموجه الى صندوق التنمية بضرورة توفير احتياجات وزارة الصحة من هذا المصدر والاستفادة من الإنتاج الداخلي وخاصة من الشركات المعرفية، كما يجب تقديم المساعدات اللازمة لصندوق ضمان العاطلين عن العمل خلال الأسبوع المقبل.

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