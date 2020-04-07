روسيا تعلن تسجيل 1154 حالة إصابة جديدة بكورونا

2020/04/07 | 13:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت روسيا، اليوم الثلاثاء، 1154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى رقم يسجل في يوم واحد من حيث عدد المصابين، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 7497.وقال مركز العمليات في بيان، إنه “تم تسجيل 1154 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في 43 منطقة في روسيا، منها 697 في موسكو، وبذلك يكون […]

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