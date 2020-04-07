الأمم المتحدة تُشيد بشجاعة وتضحيات الكوادر الطبية والصحية العراقية

2020/04/07 | 13:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أصدرت منظمة الأمم المتحدة في العراق “يونامي”، الثلاثاء، بياناً بمناسبة يوم الصحة العالمي، أشادت فيه بشجاعة وتضحيات الكوادر الطبية والصحية العراقية.

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