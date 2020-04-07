توماس مولر بافاري حتى 2023

2020/04/07 | 13:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نادي بايرن ميونيخ الالماني اليوم الثلاثاء رسمياً عن تمديد عقد مهاجمه الدولي المخضرم توماس مولر حتى حزيران عام 2023.

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