2020/04/07 | 13:34 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يس عراق: بغداد أعلن ديوان الوقف السني، اليوم الثلاثاء، إطلاق تكبيرات موحدة مساء هذا اليوم الثلاثاء في جميع مساجد بغداد والمحافظات تضامنا مع عوائل المتوفين والمصابين بفايروس كورونا.
وقال الديوان في تصريح صحفي، إن “هذه التكبيرات الموحدة التي ستنطلق عند الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم الثلاثاء عبر مكبرات الصوت من مآذن المساجد جميعها إنما […]
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وقال الديوان في تصريح صحفي، إن “هذه التكبيرات الموحدة التي ستنطلق عند الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم الثلاثاء عبر مكبرات الصوت من مآذن المساجد جميعها إنما […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوقف السني: إطلاق تكبيرات موحدة في مساجد العراق تضامناً مع ضحايا كورونا ) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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