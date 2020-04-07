الوقف السني: إطلاق تكبيرات موحدة في مساجد العراق تضامناً مع ضحايا كورونا ‏

2020/04/07 | 13:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن ديوان الوقف السني، اليوم الثلاثاء، إطلاق تكبيرات موحدة مساء هذا اليوم الثلاثاء في جميع مساجد بغداد والمحافظات تضامنا مع عوائل المتوفين والمصابين بفايروس كورونا.‏وقال الديوان في تصريح صحفي، إن “هذه التكبيرات الموحدة التي ستنطلق عند الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم الثلاثاء عبر مكبرات الصوت من مآذن المساجد جميعها إنما […]

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