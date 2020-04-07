2020/04/07 | 13:36 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ارتفاع الإصابات بكورونا.. عزل 13 منطقة في اربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/07 | 13:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ارتفاع الإصابات بكورونا.. عزل 13 منطقة في اربيل) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ارتفاع الإصابات بكورونا.. عزل 13 منطقة في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).