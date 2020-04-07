عاجل.. إيران تسجل اكثر من 2000 اصابة و133 حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/04/07 | 13:36 - المصدر: الغد برس

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إيران تسجل اكثر من 2000 اصابة و133 حالة وفاة جديدة بكورونا

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إيران تسجل اكثر من 2000 اصابة و133 حالة وفاة جديدة بكورونا

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