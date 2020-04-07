بالصور.. مقبرة وادي السلام الجديدة للمتوفين بفيروس كورونا

2020/04/07 | 13:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مراسلنا، اليوم الثلاثاء، بتخصيص مقبرة خاصة للمتوفين من جراء الاصابة بفيروس كورونا، في محافظة النجف.

وقال مرسلنا ان محافظة النجف خصصت مقبرة جديدة باسم "مقبرة وادي السلام الجديدة" للمتوفين بفيروس كورونا.

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