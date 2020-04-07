شاهد.. مراقب للشؤون الأميركية: اميركا باقية في العراق

2020/04/07 | 13:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع عضو معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط الدكتور حسن منيمنة بقاء القوات الاميركية في العراق رغم المطالبة الشعبية والبرلمانية لاخراجها....

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