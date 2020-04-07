محلل سياسي: اميركا تستخدم خيارات لبقائها في العراق

2020/04/07 | 13:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي عباس العرادي ان القوات الاميركية اليوم بدأت تضعف امام ارادة الشعب العراقي وبدأت تستخدم خيارات بديلة لبقائها في الع...

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