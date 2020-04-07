2020/04/07 | 13:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن السعر النهائي الذي حدده برشلونة، لبيع نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو، في الصيف المقبل.

وتنتهي إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري، ويبدو أن النادي البافاري لن يفعل خيار أحقية الشراء في عقده.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإنه "رغم ما تردد عن إمكانية رحيل كوتينيو مقابل 80 مليون يورو، إلا أن برشلونة لا يريد بيعه بأقل من 90 مليون يورو".

وِأشارت إلى أن "برشلونة يريد أن يتجنب الخسائر الكبيرة حال بيعه مقابل 80 مليون يورو، خاصة بعد انضمامه في شتاء 2018 مقابل 120 مليون يورو، إلى جانب 40 مليون كمتغيرات".

وأوضح التقرير أن "برشلونة لا يمانع إعارة اللاعب مجددًا، ولكن مع وجود خيار إلزامي بالشراء في صيف 2021، حيث سيصل سعره وقتها إلى حوالي 60 مليون يور، وهو رقم في متناول الأندية المهتمة".

ويعتبر تشيلسي من بين أكثر الأندية الراغبة في الحصول على خدمات كوتينيو، بنهاية الموسم الجاري، حيث من المتوقع أن يدفع 13 مليون يورو لاستعارة اللاعب، لكن يبقى معرفة ما إذا كان سيقبل بخيار الشراء الإلزامي أم لا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يحدد سعر كوتينيو) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يحدد سعر كوتينيو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).