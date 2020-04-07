اعتقال ٥٦ مخالفاً جديداً لحظر التجوال في بغداد

2020/04/07 | 13:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت نجدة بغداد، الثلاثاء، اعتقال 56 مخالفاً جديداً لضوابط حظر التجوال في العاصمة، وتسليمهم لمراكز الشرطة.وقال إعلام المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “من خلال تطبيق وتنفيذ التعليمات الصادره من خلية الأزمة لمواجهة فيروس كورونا بتطبيق حظر التجوال، ألقت دوريات شرطة نجدة بغداد القبض على ٥٦ شخصاً وذلك لمخالفتهم ضوابط حظر […]

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