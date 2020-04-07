2020/04/07 | 13:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في محاولة لاحتواء الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المراكز السكانية الرئيسية، وكشف النقاب عن حزمة تحفيز وصفها بأنها من بين الأكبر في العالم لتخفيف حدة التداعيات الاقتصادية.واكد رئيس الوزراء اليابان، ان عدد الإصابات بكورونا قد يصل إلى 80 ألفا خلال شهر إذا لم يلتزم الناس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليابان: عدد الإصابات بكورونا قد يصل إلى 80 ألفا خلال شهر إذا لم يلتزم الناس بحالة الطوارئ) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليابان: عدد الإصابات بكورونا قد يصل إلى 80 ألفا خلال شهر إذا لم يلتزم الناس بحالة الطوارئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).