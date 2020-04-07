دزيي: إبادة الفيليين جريمة كبرى استهدفت جزءاً مهماً من الشعب الكوردي

2020/04/07 | 13:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان سفين دزيي، إن إبادة الكورد الفيليين جريمة كبرى استهدفت الشعب الكوردي.وقال دزيي في بيان، "قبل اربعين عاماً نفذ نظام البعث في العراق جريمة إبادة جماعية لـ 12000 شخص من الكورد الفيليين".واضاف، "نستذكر دوماً ضحايا هذه الجريمة الكبيرة التي ارتكبت ضد هذا الجزء المهم من الشعب الكوردي".وطالب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الحكومة الاتحادية بتعويض الكورد الفيليين عما لحق بهم من ضرر جراء ممارسات النظام السابق بحقهم.وقال بارزاني في بيان "في الذكرى الأربعين للإبادة الجماعية وجريمة ترحيل وتغييب الكورد الفيليين التي كانت حلقة أخرى من سلسلة جرائم نظام البعث ضد الشعب الكوردي، ننحني إجلالاً وإكراماً للأرواح الطاهرة للشهداء الكورد الفيليين ونستذكرهم بكل تقدير وتكريم".واضاف قائلا إن عملیة ترحيل وتهجير مئات آلاف الكورد الفيليين وتغييب عشرات آلاف آخرين منهم ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم وسحب الجنسية منهم، فقط لأنهم كورد ولأنهم ساندوا ثورة وحقوق شعبهم، کانت جريمة إبادة جماعية بكل ما تعنيه الكلمة، ارتكبت ضد الكورد الفيليين.وتابع رئيس اقليم كوردستان بالقول انه في هذه الذكرى، ولكون المحكمة العراقية العليا للجرائم قد عدت جريمة البعث هذه جريمة إبادة جماعية، فإننا نجدد مطالبتنا للحكومة العراقية بتعويض الكورد الفيليين وأداء واجباتها القانونية والأخلاقية تجاههم، ونطالبها بحل مشكلة إعادة الجنسية والأملاك المصادرة لهم.

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