دروس مفيدة من أزمة الإنفلونزا الإسبانية 1918

2020/04/07 | 13:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة في أوقات الشدة والأزمات، يفترض بالعلماء اتخاذ قرارات أخلاقية بشأن علاجات جديدة- حتى لو كانت الأدلة غير مؤكدة، وهو ما عبرت عنه لاورا سبيني، مؤلفة كتاب “كيف غيرت الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 العالم”.وأشارت ضمن صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، إلى أن المقارنات بين الوباء الحالي وأوبئة قديمة تبدو خارقة.وعلى سبيل المثال، […]

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