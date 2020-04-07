سائرون: الصدر على اطلاع بما يجري.. وخمس كتل تعمل جدياً للإطاحة بالزرفي

2020/04/07 | 13:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أكدت كتلة سائرون النيابية، الثلاثاء، اطلاع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بنتائج اجتماع القوى الشيعية لاختيار بديل لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.وقال النائب عن سائرون رياض المسعودي في تصريحات صحفية، إن "القوى السياسية الشيعية منذ أكثر من أسبوع تعقد اجتماعات مكثفة بعلم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وكانت تبعث برسائل عن محتوى الاجتماع إلى الحنانة-مقر إقامة الصدر في النجف- لاطلاع الصدر عن تفاصيل الاجتماع".ولفت المسعودي، إلى أن "الكتل المجتمعة متمثلة بقيادات دولة القانون والفتح والحكمة والعقد الوطني والفضيلة، وهي تحاول بشكل جدي اختيار بديلا للزرفي".وبين النائب عن التيار الصدري، أن "القوى السياسية اليوم باتت مقتنعة إما بتمرير الزرفي وتحديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة آو بحث عن بديل، هذا يكون عبر اعتذار الزرفي عن تكليفه أو انتهاء المدة الدستورية".

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