قيادة عمليات نينوى تنفذ واجب بحث وتفتيش جنوب البعاج

2020/04/07 | 13:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد شرعت قطعات الفرقة ٢٠ قيادة عمليات نينوى بواجب تفتيش وتطهير في عمق الصحراء جنوب قضاء البعاج منطقة بحيرة سنيسلة لملاحقة فلول عناصر داعش الارهابي وتمكنت القطعات من تفتيش المنطقة بالكامل ذات الطبيعة الجغرافية الصعبة.وذكر بيان لوزارة الدفاع اليوم , ان الواجب نتج عنه العثور على نفق لعصابات داعش الارهابي في منطقة […]

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