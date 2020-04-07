"ميشيل عفلق" الدرس المنسي في العراق .. !

2020/04/07 | 13:48 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم / سمير خلف

- الرجل الذي ينظر إليه البعثييون بكامل القدسية- هل هو الاب الروحي للبعث- هل كان يعيش غربةً روحيّة داخل حزبه.- هل كان مفكر فعلا ام...- حزب اسسه في سوريا، لكنه جربه على رؤوس العراقيينبقلم : سمير خلف....لا اريد ان اكتب عن بدايات الحزب فقد مر بمراحل مختلفة منذ نشأته اصابته اخفاقات كثيرة...

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