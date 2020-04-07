القبض على رجل دين روج عن انتشار غاز السارين في السليمانية

2020/04/07 | 13:48 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن قوات الأسايش في كردستان، ألقت القبض على رجل دين نشر تسجيلا فيديويا تحدث فيه عن انتشارغاز السارينفي إقليم كردستان.وقال المصدر، إن "قوات الأسايش، ألقت القبض علی "ملا نادر" بعد أن قام بنشر فیدیو مسجل تكلم فیە عن عدم وجود الفیروس، وانتشارغاز السارينفي اقليم كردستان".وك...

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