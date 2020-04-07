فصائل “الجيش الوطني” تختطف مدنياً طالب باسترداد منزله في عفرين

2020/04/07 | 13:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم جهاز “الشرطة العسكرية” المدعوم من #تركيا في #عفرين، بقيادة المدعو “محمد الحمادين”، على اختطاف المدني “شعبان جمعة” (66 عاماً)، بسبب مطالبته باستعادة منزله المستولى عليه والكائن في منطقة الأوتوستراد الغربي في المدينة.وتلقت عائلة…

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