فضيحة مدوية لوزير صحة نيوزيلندا بسبب كورونا

2020/04/07 | 13:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف وزير الصحة النيوزيلندي، ديفيد كلارك، نفسه بأنه “أحمق” وعرض الاستقالة من منصبه.ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بعد أيام من من القبض على الدكتور كلارك أثناء ركوبه دراجة جبلية في مكان عام بالقرب من منزله في دنيدن، على الرغم من قيود الإغلاق.فقد اعترف أيضا أنه قام بنزهة ساحلية مع عائلته في عطلة نهاية الاسبوع.فالخطأ […]

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