النجف تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/07 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، الثلاثاء (7 نيسان 2020)، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق...





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