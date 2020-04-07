2020/04/07 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

كشفت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، الثلاثاء (7 نيسان 2020) حقيقة انتشار غازات سام...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الأنواء الجوية تكشف حقيقة انتشار ’’غازات سامة’’ في الأجواء العراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الأنواء الجوية تكشف حقيقة انتشار ’’غازات سامة’’ في الأجواء العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).