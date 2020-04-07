صحة الديوانية تعلن قرب وصول جهاز PCR لفحص المصابين بكورونا إلى المحافظة

2020/04/07 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية، الثلاثاء (7 نيسان 2020)، قرب وصول جهاز PCR لفحص المصابين بفيروس كورونا إلى المحافظة.

وقالت لمياء الحسناوي، مدير عام صحة الديوانية، في حديث لـ (بغداد اليوم): "سيتم تجهيز دائرتنا بجهاز فحص PCR فرنسي المنشأ".

وأضاف، أن الجهاز "سيسهم بتوسيع مجال فحص فيروس كورونا ويختصر الوقت لوصول النتائج".

وفي غضون ذلك، طالبت الحسناوي محافظ الديوانية، زهير الشعلان، بتوزيع قطع اراضي سكنية على منتسبي دائرتها.

وجاء ذلك في كتاب وجهته مديرة دائرة صحة الديوانية، إلى مكتب المحافظ، طالبت فيه تخصيص قطع اراض سكنية لمنتسبيها كافة.

بغداد اليوم- متابعة

كشفت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، الثلاثاء (7 نيسان 2020) حقيقة انتشار غازات سامة في البلاد.





وأوضح مدير إعلام الهيأة عامر الجابري، في تصريح صحفي، أن "هناك أنباء تداولتها بعض الصفحات في مواقع التواصل ال

بغداد اليوم- بغداد

أعلن ديوان الوقف السني، الثلاثاء (7 نيسان 2020) إطلاق تكبيرات موحدة مساء هذا اليوم الثلاثاء في جميع مساجد بغداد والمحافظات تضامنا مع عوائل المتوفين والمصابين بفايروس كورونا.

‏وقال الديوان في تصريح صحفي، إن "هذه التكب

بغداد اليوم - بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء (7 نيسان 2020)، حالة طقس خلال اليوم اليومين المقبلين في البلاد.

وذكر بيان للهيأة تلقته (بغداد اليوم)، ان "الطقس اليوم الثلاثاء، سيكون غائم ودرجات الحرارة مقاربة

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