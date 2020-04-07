2020/04/07 | 14:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة).. اشادت ممثلية الامم المتحدة في العراق (يونامي) بالكوادر الطبية والصحية العراقية وزملائهم في جميع أنحاء العالم.وقال بيان عن يونامي بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يصادف السابع من نيسان “إذ يتصدى العراق والعالم للتحديات غير المسبوقة لجائحة كوفيد-19، فإن يوم الصحة العالمي لهذا العام ليس كغيره من الأيام.اليوم، نُشيد بجميع الكوادر الطبية والصحية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة في العراق تُحيّي شجاعة وتضحيات الكوادر الطبية والصحية العراقية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة في العراق تُحيّي شجاعة وتضحيات الكوادر الطبية والصحية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).