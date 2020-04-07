اعتقال اكثر من 50 مخالفا لحظر التجوال في بغداد

2020/04/07 | 14:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعتقلت نجدة بغداد اكثر من 50 مخالفا لحظر التجوال في بغداد.وذكر بيان للنجدة : تم اعتقال 56 مخالفاً جديداً لضوابط حظر التجوال في العاصمة.واضاف : ألقت دوريات شرطة نجدة بغداد القبض على ٥٦ مخالفا للحظر من خلال تطبيق وتنفيذ التعليمات الصادره من خلية الأزمة لمواجهة فيروس كورونا بتطبيق حظر التجوال […]

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