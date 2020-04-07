القوات الأميركية تنسحب من العراق، وسيناريو “داعش” يعود بقوة

2020/04/07 | 14:32 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدّى انتشار فيروس #كورونا إلى شلّ الحركة بمختلف جوانبها بمختلف أنحاء العالم، بما فيها #العراق، الذي يعاني بالأساس من مشاكل لاتعدّ ولاتحصى، سياسياً واقتصادياً وأمنياً.وعلى أثر أزمة فيروس كورونا اتّخذتْ #الحكومة_العراقية سلسلة من الإجراءات…

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