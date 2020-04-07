كورونا يكشف الوجوه المعادية للانسانية في السعودية

2020/04/07 | 14:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترحت فنانة سعودية، استخدام المساجين كحقل تجارب للدواء المنتظر استخدامه لعلاج المصابين بفيروس كورونا.وغردت “مرام عبد العزيز” أمس الاثنين عبر حسابها في موقع “تويتر” قائلة: “لو كان الأمر بيدي، كان كل اللي يتم القبض عليهم، خاصة في قضايا تمس الأمن، ما أسجنهم بس وأخسر عليهم أكل وشرب وتأهيل”.وأضافت: “كان خليتهم حقل تجارب للأدوية الجديدة، حتى […]

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