2020/04/07 | 14:35 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، عن تعاقد وزارة الصحة لشراء 800 جهاز تنفسي اصطناعي، فيما أكدت حاجة العراق لأكثر من 2400 جهاز لمواجهة وباء كورونا.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية: 800 جهاز تنفسي سيصل إلى العراق
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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