الدفاع تعلن وصول طائرتها الى الصين لتحميل معدات ومستلزمات لمكافحة كورونا

2020/04/07 | 14:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، عن وصول طائرة الشحن العسكرية التابعة لها الى الصين لتحميل معدات ومستلزمات لمكافحة فيروس كورونا.

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